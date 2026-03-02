Реклама

14:22, 2 марта 2026

В аэропорту Кипра объявили эвакуацию

Людей эвакуировали из аэропорта города Пафос из-за подозрительного предмета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В аэропорту города Пафос, Кипр, объявили эвакуацию — людей вывели из здания из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в понедельник, 2 марта, в авиагавани нашли неизвестный предмет. Агентство отмечает, что аэропорт Пафоса находится в 60 километрах от британской авиабазы ​​RAF Akrotiri, которая в ночь перед этим подверглась удару беспилотника.

Около полудня по местному времени (11:00 по мск) на авиабазе прозвучали сирены, а самолеты поднялись в воздух.

Ранее сообщалось, что российских туристов начали забирать из отелей и отвозить на автобусах в аэропорт в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. По словам соотечественников, на 2 марта запланированы около десяти рейсов: в Москву, Лондон, Амстердам, Дели и другие города.

