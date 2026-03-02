База ВВС Британии подверглась удару БПЛА

Reuters: Базу британских ВВС на Кипре предположительно атаковал БПЛА

База Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, находящаяся на Кипре, подверглась предполагаемому удару беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают власти Кипра и министерство обороны Британии, передает Reuters.

«Британская база Королевских ВВС "Акротири" на Кипре ночью подверглась предполагаемому удару беспилотника. Пострадавших нет (...). Информация, полученная по различным каналам, указывает на то, что речь идет о беспилотнике, который нанес незначительный ущерб», — сообщил представитель кипрского правительства.

Администрация британских военных баз предупредила жителей окрестностей Акротири о необходимости оставаться в укрытии до дальнейших распоряжений «в связи с предполагаемым атакой беспилотника».

Авторы материала отмечают, что в последний раз эта военная база подвергалась прямому нападению со стороны ливийских боевиков в середине 1980-х годов.

Ранее очевидцы сообщили о звуках мощного взрыва в районе базы ВВС Великобритании «Акротири». Уточняется, что на базе сработала сигнализация, самолеты поднялись в воздух.