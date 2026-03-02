Стало известно о разработанном Медведевым и Рублевым плане по отъезду из ОАЭ

Marca: Медведев и Рублев разработали план по отъезду из ОАЭ

Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев разработали план по отъезду из ОАЭ, где они выступали на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом стало известно Marca.

По информации источника, теннисисты планируют добраться на машине в Оман, где их будет ждать частный самолет. После этого они через Турцию или Армению проследуют в США, где 7 марта в Индиан-Уэлсе россияне должны сыграть на турнире ATP.

2 марта Медведев рассказал о ситуации в Дубае. «Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни», — заявил спортсмен.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.