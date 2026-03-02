Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:07, 2 марта 2026Спорт

Стало известно о разработанном Медведевым и Рублевым плане по отъезду из ОАЭ

Marca: Медведев и Рублев разработали план по отъезду из ОАЭ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Raghed Waked / Reuters

Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев разработали план по отъезду из ОАЭ, где они выступали на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом стало известно Marca.

По информации источника, теннисисты планируют добраться на машине в Оман, где их будет ждать частный самолет. После этого они через Турцию или Армению проследуют в США, где 7 марта в Индиан-Уэлсе россияне должны сыграть на турнире ATP.

2 марта Медведев рассказал о ситуации в Дубае. «Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни», — заявил спортсмен.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok