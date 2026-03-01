Реклама

13:28, 1 марта 2026Спорт

Российский теннисист Медведев рассказал о ситуации в Дубае

Теннисист Медведев о ситуации в Дубае: Никто не знает, когда мы сможем вылететь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ситуации в Дубае. Его цитирует Telegram-канал БОЛЬШЕ.

Медведев назвал ситуацию необычной. «Никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни», — заявил спортсмен.

По его словам, он получает много сообщений от друзей и знакомых. Медведев заверил, что он и его близкие находятся в безопасности.

Медведев находится в Дубае, где он участвовал в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин одержал в нем победу без игры в финале. В решающем матче спортсмен должен был встретиться с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который снялся с матча из-за травмы. В результате титул достался Медведеву.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

