В ОАЭ заявили о готовности защищаться на фоне обстрела со стороны Ирана

Министр Аль-Хашими заявила о готовности ОАЭ ответить Ирану на обстрелы

Министр по международному сотрудничеству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Рим Аль-Хашими заявила, что государство может перейти к ответным действиям, если Иран продолжит обстрелы. Ее слова передает CNN.

«Мы готовы защищаться. Надеемся, что до этого не дойдет, но мы не будем сидеть сложа руки, продолжая подвергаться такому шквалу атак», — подчеркнула Аль-Хашими.

Министр также отметила, что сейчас «мяч на стороне Ирана». «Он сам решает, как поступить с соседями, которые традиционно были к нему очень справедливыми», — добавила она.

Ранее МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ сохраняют за собой законное право реагировать на нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.