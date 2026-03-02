Страны Персидского залива сделали предупреждение Ирану

Страны Персидского залива заявили о готовности ответить на агрессию Ирана

Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану в рамках системы безопасности. Об этом сообщает говорится в декларации Совета сотрудничества арабских государств.

В документе отмечается, что Иран нанес удары по гражданским и жилым объектам в странах Персидского залива. В связи с этим шесть аравийских монархий подчеркнули готовность принять меры для своей защиты, в том числе ответить на агрессию Ирана.

Как сообщил в соцсети X американский журналист Марио Науфал, министры иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что они оставляют за собой право ответить на нападения Ирана. Политики сослались на 51 статью Устава ООН.

Ранее Военно-воздушные силы Исламской Республики успешно атаковали базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, говорится в материале.