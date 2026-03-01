Реклама

11:48, 1 марта 2026Мир

Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке

Иран заявил, что нанес удары по американским базам в странах Персидского залива
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Reuters

Истребители иранской армии нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом в Telegram сообщило иранское агентство Tasnim.

Военно-воздушные силы Исламской Республики успешно атаковали базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, говорится в материале.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран атакует военные базы США на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Исламская Республика не намеревается наносить удары по самим странам региона.

Перед этим в Иране заявили, что страна подготовилась к атакам США и Израиля, а также была готова к любому сценарию конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

