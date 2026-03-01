Реклама

08:37, 1 марта 2026Мир

В Иране заявили о готовности к любому сценарию

Галибаф: Иран подготовился к любому сценарию конфликта с США и Израилем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран подготовился к атакам США и Израиля, а также был готов к любому сценарию конфликта. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф, его слова приводит агентство Mehr news в своем Telegram-канале.

«Для всех сценариев разработаны планы, и оборонный потенциал страны превышает то, что было использовано до сих пор (...) Вы перешли нашу красную линию и должны заплатить за это», — сказал Галибаф.

28 февраля президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи со смертью аятоллы было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции в истории» Вооруженных сил республики.

