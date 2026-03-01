Иран назвал цели для ударов на Ближнем Востоке

Секретарь ВСНБ Лариджани: Иран атакует базы США в странах Ближнего Востока

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани назвал цели для атак Тегерана в странах Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил Лариджани, Иран намеревается наносить удары по базам США, поскольку, по его словам, они являются территорией Америки.

«Мы не намереваемся атаковать страны региона… Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США», — сказал секретарь ВСНБ.

Ранее в Иране заявили, что страна подготовилась к атакам США и Израиля, а также была готова к любому сценарию конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Перед этим в Иране подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. В связи с этим в Исламской Республике было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.