Трамп заявил об «отчаянных попытках» Ирана заключить сделку

Трамп: Власти Ирана отчаянно пытаются заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что действующее руководство Ирана «очень хочет» заключить сделку с Вашингтоном. Слова американского лидера приводит The Telegraph.

«Они отчаянно хотят заключить сделку. Я ответил им, что это стоило сделать еще неделю назад», — заявил глава Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США провели военную операцию ради срыва мирных переговоров. По словам дипломата, сделка с США была «в пределах досягаемости» перед началом масштабной военной операции против Исламской республики.

1 марта аятолла из Ирана Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля. По его словам, месть является религиозным долгом всех мусульман мира, чтобы зло преступников было искоренено из мира.