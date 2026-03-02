Реклама

Экономика
07:32, 2 марта 2026Экономика

Цена отказа европейской страны от российской нефти оказалась внушительной

РИА Новости: Отказ от российской нефти обошелся Италии более чем в 30 млрд евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Florion Goga / Reuters

Отказ Италии от российской нефти обошелся ей более чем в 30 миллиардов евро, именно столько европейская страна переплатила за сырье от альтернативных поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Если до ввода масштабных санкций (в 2021 году) средняя стоимость закупаемой Италией нефти составляла 57,9 евро за баррель, то в в 2025-м — 61,8 евро. В итоге за один только прошлый год упущенная выгода на фоне подорожания сырья составила 1,4 миллиарда евро.

За 2022-2024 годы Италия переплатила за импорт нефти в общей сложности 31,4 миллиарда евро. В целом же за последние четыре года упущенная выгода для этой европейской страны на фоне отказа от российского сырья составила 32,8 миллиарда евро.

В последние несколько лет не только Италии пришлось существенно переплачивать за импорт нефти. За 2022-2025 годы, по данным РИА Новости, упущенная выгода Евросоюза составила 282,5 миллиардов евро. Окончательно избавиться от зависимости от импорта ключевых российских энергоресурсов власти региона запланировали к началу следующего года.

