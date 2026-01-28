Раскрыта цена отказа Европы от российской нефти

РИА Новости: Отказ от российской нефти обошелся ЕС в 282,5 миллиардов евро

Почти полный отказ от российской нефти обошелся Евросоюзу (ЕС) более чем в 280 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы блока (Eurostat).

Речь идет об экономическом ущербе за последние четыре года. Если до ввода масштабных западных санкций Россия была ключевым поставщиком этого вида топлива в регион, то в настоящее время ее доля в структуре нефтяного импорта ЕС упала примерно до 1-2 процентов. В обозримом будущем расклад не изменится, спрогнозировали в финансовой группе «Финам».

С учетом резкого падения импорта российской нефти европейским странам пришлось переплачивать за сырье от альтернативных поставщиков. В результате упущенная выгода ЕС по итогам неполного 2025-го достигла 22,7 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы — 259,8 миллиарда. В целом за последние четыре года европейские импортеры переплатили за иностранное сырье в общей сложности 282,5 миллиарда евро, констатировали аналитики.

Власти ЕС запланировали свести к нулю зависимость от поставок ключевых видов российских энергоресурсов к началу 2027 года. Речь идет о нефти, природного и сжиженном газе. После окончательного изгнания России с европейского энергорынка одним из важнейших экспортеров сырья в регион может стать Казахстан, отмечал президент Финляндии Александр Стубб. Оставшуюся же после ухода России нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).