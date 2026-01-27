Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 27 января 2026Экономика

Спрогнозировано обрушение поставок российской нефти в Европу

РИА Новости: Доля российской нефти в импорте ЕС будет держаться в районе 1-2 %
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Pixabay

В обозримом будущем доля российской нефти в структуре европейского импорта продолжится держаться в районе 1-2 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков финансовой группы «Финам».

В настоящее время единственным каналом поставок российского сырья в страны Евросоюза (ЕС) остается нефтепровод «Дружба», отметили эксперты. По нему нефть из России экспортируется в центральноевропейские государства. «ЕС практически перестал покупать российскую нефть», — констатировал аналитик фингруппы Сергей Кауфман.

Полностью отказаться от импорта российского сырья власти ЕС запланировали к началу 2027 года. Это же касается поставок других видов энергоресурсов из РФ — природного и сжиженного газа. В этом году вступил в силу запрет на транзит российского газа в Европу. Этот пункт должен стать ключевым в стратегии ускоренного отказа ЕС от импорта отечественных энергоресурсов.

Президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что после сведения к нулю зависимости Европы от поставок российской нефти важным экспортером сырья в регион может стать Казахстан. Оставшуюся же долю после окончательного вытеснения России с европейского энергорынка, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Финляндии сделал неожиданное заявление о встрече с Путиным. Что он сказал?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо главное достижение российской экономической политики

    Госизмену и попытку теракта вменили российскому подростку

    Стало известно об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса

    Модели дали американскую визу талантов за большую грудь

    На Центральную Россию обрушились снегопады

    Объявлено об изменениях в ситуации в зоне СВО

    Бойцу ММА отказались сокращать 28-летний приговор за преступление в «Зарядье»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok