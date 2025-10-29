Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 29 октября 2025Экономика

В Европе увидели в одной стране альтернативу российским газу и нефти

Президент Финляндии Стубб: Казахстан может стать ключевым энергопартнером ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В обозримом будущем Казахстан может стать ключевым для Евросоюза (ЕС) партнером в энергетической сфере и стать возможной альтернативой российским энергоресурсам, в том числе нефти и газу. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит издание «Казинформ».

С учетом планов ЕС по скорому отказу от российских энергоносителей роль Казахстана в качестве альтернативного поставщика нефти и газа в регион может усилиться в среднесрочной перспективе, отметил Стубб. Резкое сокращение импорта нефти, природного и сниженного природного газа из России потребует от ЕС срочного поиска альтернативных поставщиков.

Материалы по теме:
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Одним из оптимальных вариантов может стать Казахстан с учетом выгодного географического положения этой страны, добавил президент Финляндии. «В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — констатировал он. На этом фоне власти ЕС продолжать укреплять диалог с центральноазиатской страной. Одними из приоритетных направлений сотрудничества станут энергетика и транспортная интеграция, резюмировал Стубб.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Этот шаг должен стать для региона важным этапом в дорожной карте по сведению на нет зависимости от импорта энергоресурсов из РФ. К началу 2027 года, согласно основным положениям стратегии Еврокомиссии (ЕК), все страны блока должны будут прийти к нулевым закупкам ключевых российских энергоносителей — природного газа, СПГ и нефти. Освободившуюся на европейском энергорынке нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии (Казахстан) и восточной части Закавказья (Азербайджан).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости