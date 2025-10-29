В Европе увидели в одной стране альтернативу российским газу и нефти

Президент Финляндии Стубб: Казахстан может стать ключевым энергопартнером ЕС

В обозримом будущем Казахстан может стать ключевым для Евросоюза (ЕС) партнером в энергетической сфере и стать возможной альтернативой российским энергоресурсам, в том числе нефти и газу. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит издание «Казинформ».

С учетом планов ЕС по скорому отказу от российских энергоносителей роль Казахстана в качестве альтернативного поставщика нефти и газа в регион может усилиться в среднесрочной перспективе, отметил Стубб. Резкое сокращение импорта нефти, природного и сниженного природного газа из России потребует от ЕС срочного поиска альтернативных поставщиков.

Одним из оптимальных вариантов может стать Казахстан с учетом выгодного географического положения этой страны, добавил президент Финляндии. «В этом контексте Казахстан играет ключевую роль», — констатировал он. На этом фоне власти ЕС продолжать укреплять диалог с центральноазиатской страной. Одними из приоритетных направлений сотрудничества станут энергетика и транспортная интеграция, резюмировал Стубб.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Этот шаг должен стать для региона важным этапом в дорожной карте по сведению на нет зависимости от импорта энергоресурсов из РФ. К началу 2027 года, согласно основным положениям стратегии Еврокомиссии (ЕК), все страны блока должны будут прийти к нулевым закупкам ключевых российских энергоносителей — природного газа, СПГ и нефти. Освободившуюся на европейском энергорынке нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии (Казахстан) и восточной части Закавказья (Азербайджан).