Экономика
07:00, 2 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Уход продавцов с маркетплейсов объяснили

Глава Консоль Pay: Отток продавцов с маркетплейсов связан с ростом комиссий
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Снижение количества активных продавцов на маркетплейсах в России связано с ростом комиссий онлайн-платформ и сопутствующих расходов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель платежного сервиса Консоль Pay Денис Ломакин.

Так эксперт прокомментировал сведения об уменьшении числа активных ретейлеров на электронных площадках. По данным «Коммерсанта», за прошлый год их стало меньше на 7 процентов, а число новых регистраций подобного бизнеса рухнуло на 17,8 процента.

При действующем уровне комиссий и затрат на логистику, хранение и продвижение товаров, общая нагрузка на продавцов может составлять 50-70 процентов выручки, обратил внимание глава Консоль Pay. Модель простого ресейла в таких условиях становится нерентабельной, пояснил он, и в первую очередь с рынка уходят те, кто не имеет своего бренда и долгосрочной стратегии развития.

Другими словами, речь идет о предпринимателях, занимавшихся перепродажей типовых товаров без собственной торговой марки и добавленной ценности для покупателя, уточнил Ломакин. «При усилении конкуренции и росте расходов именно такие игроки оказываются наиболее уязвимыми», — заметил он.

Количество крупнейших игроков на маркетплейсах при этом растет: их доля уже достигла 32 процентов, добавил собеседник. Сам он считает такую тенденцию естественным этапом развития отрасли. Жизнеспособными в будущем останутся компании, которые инвестируют в формирование бренда, работают над продуктом, качеством и коммуникацией с аудиторией, заключил глава платежного сервиса.

Еще одной важной тенденцией на этом рынке Ломакин назвал кооперацию небольших продавцов. Предприниматели все чаще рассматривают возможность совместных запусков и коллабораций, так как это помогает им оптимизировать затраты на продвижение и усиление позиций в нише. «На фоне давления на маржу часть селлеров планирует диверсифицировать каналы продаж и запускать собственные интернет-магазины или выйти в офлайн-ритейл», — добавил спикер.

О снижении в феврале-декабре 2025-го числа активных продавцов на маркетплейсах в России ранее сообщил «Коммерсантъ». Издание ссылалось на исследование банка «Точка», основанное на базе данных аналитического сервиса Mpstats. Если в 2024 году на платформах в РФ зарегистрировались 182,3 тысячи новых селлеров, то в 2025 году эта цифра опустилась до 149,79 тысячи, подсчитали там.

