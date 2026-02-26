Российские маркетплейсы начали терять продавцов

«Ъ»: В России впервые снизилось количество активных продавцов на маркетплейсах

С февраля по декабрь 2025 года количество активных продавцов на российских маркетплейсах упало на 6,9 процента, что зафиксировано впервые. Об этом со ссылкой на исследование банка «Точка», основанное на базе данных аналитического сервиса Mpstats, пишет «Коммерсантъ».

Число желающих развивать такой бизнес сократилось даже больше — на 17,8 процента в годовом выражении. Если в 2024 было зарегистрировано 182,3 тысячи новых селлеров, то в 2025-м — 149,79 тысячи. Пика эта цифра достигла в 2023 году — 195,18 тысячи.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев объяснил, что исход предпринимателей с площадок связан с ростом их расходов, порога входа и комиссий. Последний показатель уже достигает 25-40 процентов от выручки, а с учетом дополнительных расходов он доходит до 50-70 процентов.

Как указали в Ассоциации электронной торговли, за последние три года логистика крупнейших маркетплейсов подорожала на 33-89 процентов, комиссии выросли на 58-63 процента.

Вместе с тем гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых утверждает, что одновременно с отказом от работы с маркетплейсами российских продавцов на площадки активно приходят иностранные конкуренты, условия для которых лучше. Комиссия для них составляет 11-15 процентов, они не обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) в России и сертифицировать продукцию.

По его мнению, зарубежные продавцы активно используют серые схемы, из-за чего разница в прибыли с россиянами составляет 20-30 процентов. Рахимбердиев подтвердил, что сложившая практика заставляет отечественных предпринимателей регистрироваться за рубежом.

Впрочем, сами маркетплейсы указывают, что иностранцы несут дополнительные расходы и сталкиваются с низким спросом из-за длительных сроков доставки. По мнению площадок, планы властей ввести НДС на товары, приобретаемые за границей, приведут к росту цен и снижению ассортимента, а значит, комиссии вырастут для всех.

Ранее президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев назвал некорректными представления о том, что российские маркетплейсы предоставляют преференции иностранным продавцам. По его мнению, оценки на основании одних только комиссий не дают адекватной картины, потому что не учитывают сопутствующих расходов.