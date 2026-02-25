Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 25 февраля 2026Экономика

В России опровергли повод для нового повышения цен на западные товары

Эксперт Дурдыев опроверг дискриминацию российских продавцов на маркетплейсах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заявления о том, что российские маркетплейсы якобы создают привилегированные условия для китайских продавцов и дискриминируют отечественных производителей, искажают реальную картину рынка. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По его словам, иностранным участникам рынка «не только не проще, но в ряде аспектов объективно сложнее, чем отечественным селлерам».

Эксперт прокомментировал инициативу правительства о распространении с 2027 года налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продающиеся на маркетплейсах. Она уже получила поддержку комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Минфин, с которого началось обсуждение, предложил повышать ставку постепенно. Начать с 5 процентов в 2027 году, а далее через равномерный шаг довести ее до 20 процентов к 2030-му. Между тем Минпромторг хотел бы уже в 2027-м взимать налог на общих основаниях, то есть со ставкой 22 процента.

Чиновники и депутаты объясняют идею заботой об отечественном производителе, который не может выдерживать конкуренцию с иностранными компаниями в связи с поддержкой, которую зарубежные партнеры получают от отечественных площадок. Однако если сделать импорт дороже, то условия для российского бизнеса улучшатся.

Между тем Дурдыев напомнил, что российские продавцы выигрывают за счет использования складов внутри страны, ведь для покупателей скорость доставки является исключительно важной. Маркетинговые исследования показывают, что даже если разница составляет один-два дня, выбор делается в пользу меньшего срока.

Далее, для покупки товаров в России не нужно заполнение таможенной декларации, а если стоимость заказа превышает 200 евро, то для доставки из-за рубежа дополнительно требуется уплата пошлины. В совокупности это снижает конкурентоспособность иностранных продавцов.

Кроме того, товары из Китая проигрывают в видимости, потому что чем дольше сроки доставки, тем ниже они в выдаче, а сами продавцы не имеют полного доступа к аналитике, инструментам контента, рекламным и промомеханикам, а также к субсидируемым платформами скидкам. Таким образом, российские продавцы изначально находятся в заметно более выгодном положении, и оценивать их только через комиссии категорически неправильно.

Отдельно Дурдыев указал, что конкуренция между российскими и иностранными продавцами способствует сдерживанию роста стоимости товаров, что прямо влияет на инфляцию. Если принудительно повысить сборы с импорта за счет НДС, то в силу вступит новый существенный проинфляционный эффект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Появились подробности о пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу в российском городе

    В МИД России высказались о сотрудничестве с США в одном регионе

    Соратник Ельцина назвал главное событие 1990-х

    Россиянка потеряла ребенка из-за игнорирования сотрудников перинатального центра

    В России опровергли повод для нового повышения цен на западные товары

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok