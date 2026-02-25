В России опровергли повод для нового повышения цен на западные товары

Эксперт Дурдыев опроверг дискриминацию российских продавцов на маркетплейсах

Заявления о том, что российские маркетплейсы якобы создают привилегированные условия для китайских продавцов и дискриминируют отечественных производителей, искажают реальную картину рынка. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По его словам, иностранным участникам рынка «не только не проще, но в ряде аспектов объективно сложнее, чем отечественным селлерам».

Эксперт прокомментировал инициативу правительства о распространении с 2027 года налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продающиеся на маркетплейсах. Она уже получила поддержку комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Минфин, с которого началось обсуждение, предложил повышать ставку постепенно. Начать с 5 процентов в 2027 году, а далее через равномерный шаг довести ее до 20 процентов к 2030-му. Между тем Минпромторг хотел бы уже в 2027-м взимать налог на общих основаниях, то есть со ставкой 22 процента.

Чиновники и депутаты объясняют идею заботой об отечественном производителе, который не может выдерживать конкуренцию с иностранными компаниями в связи с поддержкой, которую зарубежные партнеры получают от отечественных площадок. Однако если сделать импорт дороже, то условия для российского бизнеса улучшатся.

Между тем Дурдыев напомнил, что российские продавцы выигрывают за счет использования складов внутри страны, ведь для покупателей скорость доставки является исключительно важной. Маркетинговые исследования показывают, что даже если разница составляет один-два дня, выбор делается в пользу меньшего срока.

Далее, для покупки товаров в России не нужно заполнение таможенной декларации, а если стоимость заказа превышает 200 евро, то для доставки из-за рубежа дополнительно требуется уплата пошлины. В совокупности это снижает конкурентоспособность иностранных продавцов.

Кроме того, товары из Китая проигрывают в видимости, потому что чем дольше сроки доставки, тем ниже они в выдаче, а сами продавцы не имеют полного доступа к аналитике, инструментам контента, рекламным и промомеханикам, а также к субсидируемым платформами скидкам. Таким образом, российские продавцы изначально находятся в заметно более выгодном положении, и оценивать их только через комиссии категорически неправильно.

Отдельно Дурдыев указал, что конкуренция между российскими и иностранными продавцами способствует сдерживанию роста стоимости товаров, что прямо влияет на инфляцию. Если принудительно повысить сборы с импорта за счет НДС, то в силу вступит новый существенный проинфляционный эффект.

