Экономика
09:48, 17 февраля 2026Экономика

В Госдуме поддержали идею сделать импортные товары дороже

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на зарубежные товары на маркетплейсах
Платон Щукин
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Инициатива о распространении с 2027 года налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, продающиеся на маркетплейсах, получила поддержку комитета Госдумы по промышленности и торговле. Это следует из карточки на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Целью законопроекта называется выравнивание условий торговли для отечественных и зарубежных продавцов на онлайн-площадках, однако одновременно с этим речь идет о продвижении российской продукции и применении преференций для поставщиков из России при начислении комиссий.

В настоящее время зарубежные товары для личного пользования стоимостью ниже 200 евро и весом до 31 килограмма ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов. Введение дополнительного обременения сделает их дороже, что, предположительно, позволит отечественной продукции выдерживать конкуренцию.

Идея о введении НДС для зарубежных товаров обсуждается с осени прошлого года с подачи Минфина. Ведомство предлагало начать с 5 процентов в 2027 году, а далее довести ставку до 20 процентов к 2030-му.

Тогда представители бизнеса предупредили, что мера повлечет за собой рост цен для потребителей и сжатие рынка на 70-75 процентов. Тем не менее в феврале Минпромторг инициировал введение налога со ставкой 22 процента сразу в 2027 году ради улучшения условий для отечественных производителей.

