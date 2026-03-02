Реклама

В Британии высмеяли неудачное выступление Стармера

Газета Daily Mail раскритиковала обращение Стармера на тему Ирана
Фото: Jonathan Brady / Reuters

Британский премьер Кир Стармер в ходе видеообращения не смог нормально объяснить причину, почему Лондон разрешил Соединенным Штатам использовать его военные базы для ударов по Ирану. Неудачное выступление политика высмеяла британская газета Daily Mail.

«Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения», — пишет издание, отмечая, что Стармер выглядел неестественным и скучным.

Кроме того, отмечает Daily Mail, вызывает вопрос и задержка в принятии запроса Вашингтона на предоставление баз Великобритании для нужд армии США. «До событий, произошедших вчера поздно вечером, казалось, что сэр Кир забыл о том, что Великобритания является вторым по величине игроком в НАТО», — иронично пишет газета.

Ранее Стармер сообщил, что Великобритания положительно ответила на просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами, расположенными в Иране. В то же время он указал, что страна не намерена присоединяться к американским ударам, добавив, что Лондон не был вовлечен в изначальные удары по Ирану.

