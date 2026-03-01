Иран заявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Что на это ответили в США?

КСИР запустил четыре баллистические ракеты по американскому авианосцу

Центральное командование США опровергло информацию об ударе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. В ведомстве отметили, что корабль не пострадал.

Кроме того, уточнялось, что выпущенные ракеты даже не приблизились к цели.

«"Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку продолжающейся кампании Центрального командования США по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима», — говорится в сообщении.

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

Иран заявлял об атаке на американский авианосец

КСИР Ирана сообщал об атаке на авианосец ВМС США Abraham Lincoln. Отмечалось, что для этого были выпущены четыре баллистические ракеты.

О последствиях атаки тогда не сообщалось.

До этого обозреватель Forbes Питер Сучиу заявлял, что потопление корабля ВМС США имеющимся у Тегерана оружием крайне маловероятно. Считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

Фото: James R. Evans / U.S. Navy via Getty Images

Повреждение Ираном американских авианосцев может привести к усилению агрессии США

В случае удара иранской ракеты или беспилотника по одному из американских авианосцев его задачи возьмет на себя другой, утверждает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм. При этом США не ограничатся «символической местью», поскольку «речь пойдет о еще более агрессивном подавлении систем, обеспечивших удар по авианосцу». «Береговые ракетные батареи, радиолокационные станции наведения и сети управления и контроля, связанные с морскими ударными операциями, займут приоритетное место в списке целей», — отмечает обозреватель.

Лэтэм признает, что попадание иранской ракеты или беспилотника в американский авианосец — символ военно-морской мощи США — может привести к расширению военной кампании и ее политических целей. Он также считает, что повреждение авианосца США наглядно покажет необходимость кампании по снижению ударного потенциала Ирана.