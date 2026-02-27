В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца

19FortyFive: Повреждение одного из авианосцев Ираном усилит агрессию США

Повреждение Ираном одного из американских авианосцев может привести к усилению агрессии США, рассказывает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

«Выведенный из строя авианосец снижает количество боевых вылетов в море. Этот пробел не останется открытым надолго», — говорится в публикации американского журнала.

Там отмечается, что в случае удара иранской ракеты или беспилотника по одному из американских авианосцев его задачи возьмет на себя другой. «Вторая авианосная ударная группа увеличит число вылетов. Наземные самолеты, уже участвующие в кампании, увеличат темп своих действий. Подводные лодки, размещенные на театре военных действий, будут поддерживать пуски крылатых ракет по уже существующим целям. При необходимости для поддержания давления могут быть задействованы дополнительные бомбардировочные силы», — пишет автор.

Лэтэм уверяет, что США не ограничатся «символической местью», поскольку «речь пойдет о еще более агрессивном подавлении систем, обеспечивших удар по авианосцу». «Береговые ракетные батареи, радиолокационные станции наведения и сети управления и контроля, связанные с морскими ударными операциями, займут приоритетное место в списке целей», — отмечает обозреватель.

Лэтэм признает, что попадание иранской ракеты или беспилотника в американский авианосец — символ военно-морской мощи США — может привести к расширению военной кампании и ее политических целей. Кроме того, по мнению Лэтэма, повреждение авианосца США наглядно покажет необходимость кампании по снижению ударного потенциала Ирана.

«Противники сделают свои собственные выводы. Вопрос, который они зададут, не в том, можно ли поразить авианосцы. В этом никогда не было сомнений. Вопрос в том, ограничит ли попадание принятие решений США», — заключает автор.

Также он признает, что возможное повреждение авианосца в очередной раз актуализирует дискуссию о необходимости подобного рода кораблей.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», которые Иран может купить у России, будут бесполезны против Военно-воздушных сил США.

Также в феврале издание TWZ написало, что в случае, если Иран окажется в безвыходном положении перед ударами Израиля и США, он может применить химическое или радиологическое оружие.