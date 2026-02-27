Реклама

10:08, 27 февраля 2026

Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

TNI: Российские ПЗРК «Верба» в Иране бесполезны против ВВС США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба», которые Иран может купить у России, будут бесполезны против Военно-воздушных сил (ВВС) США, признал обозреватель журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

По его данным, российские ПЗРК предназначены для сбивания вертолетов и самолетов, летающих на малой высоте. «Хорошая новость для американских войск, готовящихся нанести удар по Ирану: поставки, которые, как ожидается, будут осуществлены в три этапа, начнутся не раньше следующего года. Дополнительные поставки последуют в 2028 и 2029 годах», — говорится в публикации.

Обозреватель заключает, что «Верба» «может усилить возможности противовоздушной обороны Ирана, хотя вряд ли представляет серьезную угрозу для американских самолетов».

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на российские документы и несколько источников рассказала, что Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках 500 пусковых установок ПЗРК и 2500 ракет к ним на общую сумму 500 миллионов евро.

Также в феврале польский портал Defence24 заметил, что на выставке World Defense Show 2026 (WDS-2026) в Саудовской Аравии польский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun («Перун») победил российскую «Вербу», поскольку стреляет дальше и выше.

