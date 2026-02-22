Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 22 февраля 2026Мир

Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

FT: Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках переносных ЗРК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на российские документы и несколько источников.

По информации издания, сумма сделки составляет 500 миллионов долларов. Договор подписали «Рособоронэкспорт» — российский государственный поставщик вооружений, делегация Минобороны России и представители Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Соглашение обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трех лет. Поставки пройдут в три этапа с 2027 по 2029 год.

Ранее Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. По данным WSJ, Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом

    Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

    Возможные последствия ударов США по Ирану оценили

    Во Франции призвали прекратить помогать Украине

    В Финляндии откроют школу с обучением на русском

    В России отразили массированную атаку ВСУ

    Более 100 рейсов отменили в Москве из-за атаки дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok