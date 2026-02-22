Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

FT: Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках переносных ЗРК

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на российские документы и несколько источников.

По информации издания, сумма сделки составляет 500 миллионов долларов. Договор подписали «Рособоронэкспорт» — российский государственный поставщик вооружений, делегация Минобороны России и представители Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Соглашение обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трех лет. Поставки пройдут в три этапа с 2027 по 2029 год.

Ранее Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. По данным WSJ, Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу.