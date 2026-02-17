Иран выразил готовность передать России важный ресурс

WSJ: Иран выразил США готовность передать высокообогащенный уран России

Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники.

В публикации говорится, что Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу. Также уточняется, что часть запасов находится под обломками ядерных объектов, которые пострадали от ударов США и Израиля в июне.

Известно также, что Иран при получении приказа от высшего руководства страны готов перекрыть Ормузский пролив.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о способности потопить американские военные корабли.