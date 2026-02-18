Реклама

Наука и техника
16:08, 18 февраля 2026Наука и техника

В Польше заявили о победе над российской «Вербой»

Defence24: На выставке WDS-2026 польский «Перун» победил российскую «Вербу»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Szymon Rutkowski / Wikimedia

На выставке World Defense Show 2026 (WDS-2026) в Саудовской Аравии польский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun («Перун») победил российскую «Вербу», утверждает польский портал Defence24.

В публикации отмечается, что, согласно официальным данным сторон, Piorun имеет дальность действия более 6,4 километра, тогда как у «Вербы» данный показатель составляет пять километров. Также, как уверяет издание, ракета польского ПЗРК имеет максимальный потолок полета более четырех километров против 3,5 километра у «Вербы».

«Piorun мог быть запущен по приближающейся цели, даже если она находилась примерно в 7-8 километров от него. Россияне не осмелились раскрыть такую ​​информацию», — говорится в публикации о представленных в ходе WDS-2026 материалах.

Также в Defence24 заявляют, что Piorun превосходит китайский комплекс QW-12. В частности, издание пишет, что российский и китайский ПЗРК не имеют «цифровой обработки сигналов в цепочке анализа со всеми вытекающими последствиями». «Таким образом, операторы российских и китайских систем не имеют возможности выбирать оптимальный способ стрельбы по конкретной цели, и каждая запускаемая ими ракета функционирует одинаково», — утверждает Defence24.

Издание уверяет, что Piorun превосходит «Вербу» и по эргономичности.

В октябре 2021 года Defence24 со ссылкой на РИА Новости уже утверждало, что ПЗРК Piorun превосходит российскую «Вербу». В ответ на это обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что Piorun является лучшим из худших ПЗРК и не превосходит российскую «Вербу».

