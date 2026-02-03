Reuters: США сбили иранский дрон около авианосца Abraham Lincoln

Американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln в Аравийском море. По данным Reuters, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35.

Также известно, что военные катера Ирана приблизились к танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно. В британской морской охранной компании Vanguard Tech сообщили, что к судну Stena Imperative во время прохода через пролив приблизились шесть вооруженных катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Иранская сторона приказала капитану судна остановить двигатели и подготовиться к досмотру, однако танкер увеличил скорость и сохранил курс.

Трамп не хочет атаковать Иран, но отправил в страну силы США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что к Ирану направляются огромные силы Соединенных Штатов. По его словам, в сторону Ирана идет «огромная армада».

У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие... Они скоро будут там Дональд Трамп Президент США

По данным New York Times, Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. Глава Белого дома пока не санкционировал военные действия и продолжает изучать дипломатические пути, но требует от Тегерана полного отказа от ядерных амбиций и прекращения поддержки прокси-групп, говорится в материале.

Как сообщает сообщает Axios, Трамп, в отличие от руководства Израиля, пока не считает атаку на Иран необходимостью. Также трое советников Трампа заявили, что военная операция сейчас стала бы ошибкой и поставила бы под удар политику американского лидера в регионе и во всем мире.

При этом американские чиновники в беседе с The Wall Street Journal сообщили, что авиаудары США по Ирану не являются неизбежными. Отмечается, что Пентагон перебрасывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Израиля, американских войск и арабских союзников в случае ответных действий Ирана и потенциального затяжного конфликта.

При этом, если приказ будет отдан в ближайшее время, американские военные смогут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану, говорится в статье. Но решающий удар, к подготовке которого глава Белого дома призвал военных, вероятно, потребует от Соединенных Штатов создания мощной системы противовоздушной обороны для защиты от ответных действий Ирана.

Иран и США возобновят переговоры

Высокопоставленные представители США и Ирана могут провести встречу 6 февраля в Турции на фоне усилий по возобновлению ядерных переговоров и регионального урегулирования, сообщает CNN. Со стороны Соединенных Штатов на встрече будут присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они проведут переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Ожидается также присутствие дипломатов из Египта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако, как сообщили источники телеканала, могут возникнуть обстоятельства, при которых встреча может быть перенесена или отменена.

При этом, как пишет Axios, администрация Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном. Иран, в свою очередь, готов к приостановке или сворачиванию ядерной программы ради заключения сделки с США, сообщает The New York Times.

Тегеран может быть готов к возможному соглашению с Соединенными Штатами о приостановке или закрытии своей ядерной программы, что стало бы большой уступкой. Однако власти Ирана предпочли бы вариант урегулирования [конфликта] путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США The New York Times

По данным агентства Fars, президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал приказ о начале переговоров с США по ядерному вопросу. По словам источника, будущие переговоры США и Ирана будут касаться исключительно ядерной тематики.

Слова Трампа об Иране обрушили цены на нефть

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник, 2 февраля, на фоне слов представителей Тегерана и Вашингтона о готовности к переговорам. Согласно данным торгов, в конце прошлой рабочей недели стоимость барреля марки Brent взлетела до 71 доллара из-за опасений последствий возможных ударов американцев по Ирану. Теперь же показатель обрушился почти до 65,5 доллара, примерно на пять процентов.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное нападение США на Иран может привести к резкому подорожанию нефти и усилению России.

Если США нанесут удар по Ирану, Иран пообещал перекрыть Ормузский пролив. Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при таком сокращении объемов поставок? Цена на нефть повысится примерно до 150-200 долларов. А, например, России не мешают экспортировать нефть Ларри Джонсон Бывший аналитик ЦРУ

По его словам, нападение на Иран может сильно ударить по странам, зависящим от поставок нефти через Персидский залив.