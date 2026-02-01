В нападении США на Иран увидели пользу для России

Джонсон: Удар США по Ирану приведет к подорожанию нефти и усилении России

Возможное нападение США на Иран может привести к резкому подорожанию нефти и усилению России. Пользу для Москвы в ударах по Ирану увидел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если США нанесут удар по Ирану, Иран пообещал перекрыть Ормузский пролив. Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при таком сокращении объемов поставок? Цена на нефть повысится примерно до 150-200 долларов. А, например, России не мешают экспортировать нефть», — сказал он.

По его словам, нападение на Иран может сильно ударить по странам, зависящих от поставок нефти через Персидский залив. Эксперт предположил, что из-за нестабильности на рынках золота и серебра президент США Дональд Трамп не станет «усиливать непредсказуемость и хаос», но если он решится, то все «обернется очень некрасиво».

Ранее Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. Президент США пока не санкционировал военные действия и продолжает изучать дипломатические пути.