Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США в Ормузском проливе

Военные катера Ирана приблизились к танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.

Отмечается, что танкер продолжил движение под военным сопровождением. В Vanguard Tech сообщили, что к судну Stena Imperative во время прохода через пролив приблизились вооруженные лодки, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции. Катера по радио приказали капитану остановить двигатели и подготовиться к досмотру, однако танкер увеличил скорость и сохранил курс.

Ранее американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил США Abraham Lincoln в Аравийском море.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу был представлен расширенный список потенциальных военных мер против Ирана.