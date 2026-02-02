Иран решил возобновить ядерные переговоры с США

Fars: Пезешкиан отдал приказ о начале переговоров с США по ядерному вопросу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал приказ о начале переговоров с США по ядерному вопросу. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в иранском правительстве.

По словам собеседника агентства, будущие переговоры США и Ирана будут касаться исключительно ядерной тематики.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Исламская Республика готова к подлинным и серьезным переговорам с США, направленным на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2 февраля первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт рассказал, что американский президент Дональд Трамп призвал Иран не подавлять протесты в стране и не работать над созданием ядерного оружия.