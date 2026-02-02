Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 2 февраля 2026Мир

Иран решил возобновить ядерные переговоры с США

Fars: Пезешкиан отдал приказ о начале переговоров с США по ядерному вопросу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал приказ о начале переговоров с США по ядерному вопросу. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в иранском правительстве.

По словам собеседника агентства, будущие переговоры США и Ирана будут касаться исключительно ядерной тематики.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Исламская Республика готова к подлинным и серьезным переговорам с США, направленным на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2 февраля первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт рассказал, что американский президент Дональд Трамп призвал Иран не подавлять протесты в стране и не работать над созданием ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

    Популярный российский комик пожаловался на жуткое состояние после операции

    Слова Трампа об Иране обрушили цены на нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok