08:47, 2 февраля 2026

В Госдепе раскрыли послание Трампа Ирану

Пиготт: Трамп призвал Иран не подавлять протесты и не создавать ядерное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Иран не подавлять протесты в стране и не создавать ядерное оружие. Об этом заявил первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт в эфире Fox News.

«Президент в первую очередь сосредоточен на национальных интересах, а они заключаются в очень четком послании для иранского режима: никакого ядерного оружия, перестаньте уничтожать протестующих», — рассказал он.

Пиготт отметил, что США открыты к диалогу «с кем угодно, если этого требуют национальные интересы». По его словам, Трамп очень четко обозначил, чего хочет от Ирана. Поскольку требования, по мнению Вашингтона, не выполняются, США придерживаются политики максимального давления на Тегеран.

Ранее сообщалось, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.

