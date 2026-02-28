Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

Reuters: КСИР отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, сообщило агентство Reuters.

Суда получают сообщения на УКВ-частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив» Reuters

Также иранское агентство Fars со ссылкой на данные международных систем мониторинга морских судов сообщило о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива.

ЦАХАЛ заявил о новой волне ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 28 февраля объявила о начале новой волны ударов по Ирану.

Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ заявили, что по всей территории Ирана было атаковано около 500 целей. В том числе стало известно об ударе по иранскому городу Бушер, где расположена действующая атомная электростанция. О последствиях атаки не сообщалось.

Иран атаковал объекты в Кувейте, Израиле и ОАЭ

Иран в ночь на 1 марта атаковал базу военно-морских сил (ВМС) США в Кувейте четырьмя баллистическими ракетами и 12 беспилотниками, заявил КСИР. Целями иранских ударов стали два военных корабля, а также база ВМС США.

Кроме того, иранские ракеты поразили центр Тель-Авива. Жертвой стала местная жительница. Как следует из данных пресс-службы полиции, эвакуированы 22 пострадавших. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, специалисты ищут заблокированных под завалами людей.

Иранские дроны также атаковали ОАЭ. Как сообщили в Минобороны арабской страны, силы ПВО сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов.

Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

Также стало известно о пожаре в одном из крупнейших портов Дубая. По словам очевидцев, возгорание в районе Джабаль-Али началось около двух часов ночи.

Трамп обвинил Иран в нежелании заключать сделку

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.

У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки Дональд Трамп президент США

Также президент США рассказал, что провел хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия для переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон остановит атаки.

Американские военные оценили ущерб из-за ответных ударов Ирана

Как утверждает Центральное командование США, ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана был минимальным и не повлиял на ход операции.

CENTCOM заявило, что целями операции США в Иране являются объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщения о потерях или раненых среди американских военнослужащих не поступали. В командовании уточнили, что в первые часы операции с моря, воздуха и земли использовались высокоточные боеприпасы.

Кроме того, оперативная группа CENTCOM «Скорпион» впервые в боевых условиях применила недорогие односторонние ударные беспилотники CENTCOM

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

