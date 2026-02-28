Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 1 марта 2026Мир

Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

Reuters: КСИР отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, сообщило агентство Reuters.

Суда получают сообщения на УКВ-частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив»

Reuters

Также иранское агентство Fars со ссылкой на данные международных систем мониторинга морских судов сообщило о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива.

Материалы по теме:
«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры
«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше».Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры
28 февраля 2026
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт. Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт.Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
28 февраля 2026

ЦАХАЛ заявил о новой волне ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 28 февраля объявила о начале новой волны ударов по Ирану.

Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана

ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ заявили, что по всей территории Ирана было атаковано около 500 целей. В том числе стало известно об ударе по иранскому городу Бушер, где расположена действующая атомная электростанция. О последствиях атаки не сообщалось.

Иран атаковал объекты в Кувейте, Израиле и ОАЭ

Иран в ночь на 1 марта атаковал базу военно-морских сил (ВМС) США в Кувейте четырьмя баллистическими ракетами и 12 беспилотниками, заявил КСИР. Целями иранских ударов стали два военных корабля, а также база ВМС США.

Кроме того, иранские ракеты поразили центр Тель-Авива. Жертвой стала местная жительница. Как следует из данных пресс-службы полиции, эвакуированы 22 пострадавших. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, специалисты ищут заблокированных под завалами людей.

Иранские дроны также атаковали ОАЭ. Как сообщили в Минобороны арабской страны, силы ПВО сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов.

Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

Также стало известно о пожаре в одном из крупнейших портов Дубая. По словам очевидцев, возгорание в районе Джабаль-Али началось около двух часов ночи.

Материалы по теме:
«Атмосфера тревожная» Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
«Атмосфера тревожная»Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
29 января 2026
«Их цель — разрушение западной системы» Радикалы-исламисты готовятся к терактам по всему миру. Кого для них вербуют?
«Их цель — разрушение западной системы»Радикалы-исламисты готовятся к терактам по всему миру. Кого для них вербуют?
29 апреля 2024

Трамп обвинил Иран в нежелании заключать сделку

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.

У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки

Дональд Трамппрезидент США

Также президент США рассказал, что провел хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия для переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон остановит атаки.

Американские военные оценили ущерб из-за ответных ударов Ирана

Как утверждает Центральное командование США, ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана был минимальным и не повлиял на ход операции.

CENTCOM заявило, что целями операции США в Иране являются объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщения о потерях или раненых среди американских военнослужащих не поступали. В командовании уточнили, что в первые часы операции с моря, воздуха и земли использовались высокоточные боеприпасы.

Кроме того, оперативная группа CENTCOM «Скорпион» впервые в боевых условиях применила недорогие односторонние ударные беспилотники

CENTCOM

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

    Украинский политик сравнил бусификацию с изнасилованием

    В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

    Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником

    В Иране допустили отказ национальной сборной от участия в ЧМ-2026

    Израильские военные сообщили о новых пусках ракет со стороны Ирана

    Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

    Израильские военные завершили очередную волну ударов по Ирану

    Названы последствия удара БПЛА по аэропорту в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok