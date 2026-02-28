Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, сообщило агентство Reuters.
Суда получают сообщения на УКВ-частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив»
Также иранское агентство Fars со ссылкой на данные международных систем мониторинга морских судов сообщило о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива.
ЦАХАЛ заявил о новой волне ударов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 28 февраля объявила о начале новой волны ударов по Ирану.
Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана
В ЦАХАЛ заявили, что по всей территории Ирана было атаковано около 500 целей. В том числе стало известно об ударе по иранскому городу Бушер, где расположена действующая атомная электростанция. О последствиях атаки не сообщалось.
Иран атаковал объекты в Кувейте, Израиле и ОАЭ
Иран в ночь на 1 марта атаковал базу военно-морских сил (ВМС) США в Кувейте четырьмя баллистическими ракетами и 12 беспилотниками, заявил КСИР. Целями иранских ударов стали два военных корабля, а также база ВМС США.
Кроме того, иранские ракеты поразили центр Тель-Авива. Жертвой стала местная жительница. Как следует из данных пресс-службы полиции, эвакуированы 22 пострадавших. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, специалисты ищут заблокированных под завалами людей.
Иранские дроны также атаковали ОАЭ. Как сообщили в Минобороны арабской страны, силы ПВО сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов.
Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.
Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.
Также стало известно о пожаре в одном из крупнейших портов Дубая. По словам очевидцев, возгорание в районе Джабаль-Али началось около двух часов ночи.
Трамп обвинил Иран в нежелании заключать сделку
Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.
У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки
Также президент США рассказал, что провел хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия для переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон остановит атаки.
Американские военные оценили ущерб из-за ответных ударов Ирана
Как утверждает Центральное командование США, ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана был минимальным и не повлиял на ход операции.
CENTCOM заявило, что целями операции США в Иране являются объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО).
Сообщения о потерях или раненых среди американских военнослужащих не поступали. В командовании уточнили, что в первые часы операции с моря, воздуха и земли использовались высокоточные боеприпасы.
Кроме того, оперативная группа CENTCOM «Скорпион» впервые в боевых условиях применила недорогие односторонние ударные беспилотники
Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.
Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».
В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.