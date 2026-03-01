Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 1 марта 2026Мир

В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар

В районе порта Джабаль-Али в Дубае произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, возгорание в районе Джабаль-Али началось около двух часов ночи. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

    Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

    Израильские военные завершили очередную волну ударов по Ирану

    Названы последствия удара БПЛА по аэропорту в Абу-Даби

    В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар

    Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай

    Названы самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве

    Москвичам рассказали о погоде в первую ночь весны

    Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за ударов США и Израиля

    В России ограничили использование иностранных слов на вывесках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok