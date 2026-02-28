Стало известно о новой волне ударов Ирана по Израилю

Tasnim: Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

При этом подробности ударов пока не уточняются.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану. «Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В МИД Исламской Республики назвали случившееся объявлением войны.