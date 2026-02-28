Реклама

20:56, 28 февраля 2026Мир

Стало известно о новой волне ударов Ирана по Израилю

Tasnim: Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Rami Shlush / Reuters

Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

При этом подробности ударов пока не уточняются.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану. «Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В МИД Исламской Республики назвали случившееся объявлением войны.

