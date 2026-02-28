Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 28 февраля 2026Мир

В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

МИД Ирана: Нападение США и Израиля — это объявление войны
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Social Media / via Reuters TV

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение США и Израиля является объявлением войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Агрессия США и сионистов (Израиля — прим. «Ленты.ру») против нас — это объявление войны, а не ограниченная операция», — цитирует российское информационное агентство слова Багаи, сказанные в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары США и Израиля по Ирану. По его словам, боевые действия подрывают безопасность на всем Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран перекрыл Ормузский пролив

    По иранскому городу с действующей АЭС нанесли удар

    Плющенко назвал причину провала Малинина на Олимпиаде-2026

    В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

    Крупнейшую чартерную авиакомпанию России начали проверять из-за нарушений прав пассажиров

    В Белом доме подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху

    Власти Дубая заявили о пострадавших в результате пожара в туристическом районе

    МАГАТЭ сделало заявление о ситуации на Ближнем Востоке

    Два человека пострадали во время пожара на заправке в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok