В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

МИД Ирана: Нападение США и Израиля — это объявление войны

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение США и Израиля является объявлением войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Агрессия США и сионистов (Израиля — прим. «Ленты.ру») против нас — это объявление войны, а не ограниченная операция», — цитирует российское информационное агентство слова Багаи, сказанные в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары США и Израиля по Ирану. По его словам, боевые действия подрывают безопасность на всем Ближнем Востоке.