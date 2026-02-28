Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану

Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по ракетным установкам и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об ударе по иранскому городу Бушер, где расположена действующая атомная электростанция. О последствиях атаки не сообщалось.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В МИД Исламской Республики назвали случившееся объявлением войны.