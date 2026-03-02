Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 2 марта 2026Россия

В Госдуме объяснили планы по отправке ВСУ на войну с Ираном

Депутат Колесник: Киев планирует помочь США с Ираном для улучшения отношений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Планы по отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на войну с Ираном говорит о том, что Киев хочет наладить отношения с Вашингтоном. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Все-таки украинцы хотят привлечь американцев на свою сторону, потому что отношения в последнее время охладели. Таким способом они пытаются как-то, помимо привлечения внимания, совместно отработав, попытаться с ними навести мосты», — пояснил он.

При этом, по мнению парламентария, многие из украинских военных знают, что такое беспилотники и как с ними обращаться, поэтому они могут поделиться опытом с американцами.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Трамп обозлился на союзника из-за одного решения по Ирану

    Путин обсудил атаки на Иран с иностранным лидером

    Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok