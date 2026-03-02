В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

РИА Новости: Удар по отелю в Эр-Рияде был операцией США под ложным флагом

Удар по отелю Hyatt Regency в Эр-Рияде был частью операции США под ложным флагом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный иранский источник.

По словам собеседника агентства, США стремятся убедить другие ближневосточные государства начать прямую войну с Ираном. Вашингтон также намерен завоевать общественное мнение в регионе путем нападения на мирное население в арабских странах, включая Саудовскую Аравию, и возложить вину за это на Тегеран.

«Это произошло в последние дни в результате использования иранской тяжелой ракеты, радиоэлектронной борьбы и удара по отелю Regency. Американцы имеют давнюю историю проведения подобных психологических операций, известных как операции под ложным флагом», — отметил источник.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при необходимости.