Экономика
20:17, 2 марта 2026Экономика

В Москве проснулись ужи

Биолог Глазков: Ужи проснулись в Москве после потепления
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anastasiya Lvova / Wikimedia

В столице из-за потепления после зимней спячки начали просыпаться ужи. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он рассказал, что на территории Москвы официально отмечено три вида змей: уж обыкновенный, медянка и единственная ядовитая змея — гадюка. Чаще всего в столице встречается обыкновенный уж. Обычно змеи начинают просыпаться, когда температура воздуха становится плюс 10 и выше и держится на этой отметке несколько дней. Однако бывают исключения. При относительно холодной погоде некоторые участки земли могут сильно прогреться. В таких «тепловых ловушках» змеи просыпаются раньше срока.

При встрече со змеей в лесу в такой период лучше ее не трогать — она сама найдет сухое место под листвой и повторно уснет, пока окончательно не потеплеет.

Биолог также отметил, что численность змей в текущем году в столице ожидается стабильной.

Ранее владельцам дачных участков сообщили, что снежная зима может стать причиной нашествия насекомых-вредителей. Дело в том, что насекомым комфортно под снежным покровом: температура там более стабильная, влажность повышена и нет ветра.

