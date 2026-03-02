Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 2 марта 2026Россия

В России рассказали о влиянии войны США и Ирана на переговоры по Украине

Чепа заявил, что война США с Ираном подрывает доверие к переговорам по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Война США с Ираном затрудняет будущие трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию и подрывает доверие к Вашингтону. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что на данный момент Москва находится на стадии подготовки соглашения, которое может дать фундамент для дальнейшего решения вопросов, связанных с Украиной.

«При этом за спиной у нас восемь лет попыток согласовать Минские соглашения и срыв договоренностей в 2022 году. Вопрос доверия для нас сейчас очень важен», — пояснил депутат.

По его мнению, еще во время переговоров США и Ирана шла «определенная игра», которая на данный момент поднимает вопросы доверия в контексте переговоров по ситуации на Украине.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok