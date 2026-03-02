В России рассказали о влиянии войны США и Ирана на переговоры по Украине

Чепа заявил, что война США с Ираном подрывает доверие к переговорам по Украине

Война США с Ираном затрудняет будущие трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию и подрывает доверие к Вашингтону. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что на данный момент Москва находится на стадии подготовки соглашения, которое может дать фундамент для дальнейшего решения вопросов, связанных с Украиной.

«При этом за спиной у нас восемь лет попыток согласовать Минские соглашения и срыв договоренностей в 2022 году. Вопрос доверия для нас сейчас очень важен», — пояснил депутат.

По его мнению, еще во время переговоров США и Ирана шла «определенная игра», которая на данный момент поднимает вопросы доверия в контексте переговоров по ситуации на Украине.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.