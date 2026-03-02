В России высказались о предложении Зеленского помочь с уничтожением дронов Ирана

Карасин: Зеленский начал паразитировать на сложностях ближневосточного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский начал паразитировать на сложностях ближневосточного конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о предложении украинского лидера к западным союзникам помочь с уничтожением иранских дронов.

«Было предсказуемо, что Зеленский станет паразитировать на всех тех сложностях, которые возникнут в ближневосточном конфликте. Вот он начал паразитировать. Это еще не конец. Это разовьется в нечто более страшное. Не буду предсказывать», — заявил Карасин.

По слова сенатора, заявление Зеленского свидетельствует о том, что он хочет стать составной частью общемирового карательного механизма.

«Но у него в голове все равно сидит Россия. И это должны хорошо понимать те люди, которые будут с ним взаимодействовать, включая прежде всего Израиль и Соединенные Штаты, которые не должны покупаться на эту дешевую демагогию киевского главы. Будем наблюдать», — заключил Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова помочь союзникам с уничтожением иранских дронов опытом своих военных. Он добавил, что Киев готов делиться информацией.