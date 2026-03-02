Москалькова: Украина не желает принимать семь спасенных в зоне СВО граждан

Украина не желает принимать семерых украинцев, спасенных российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, всего в декабре российскими бойцами спасены 46 граждан Украины, 17 из которых уже вернулись домой. Остальные в данный момент пребывают в пунктах временного размещения. «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова обратилась к Украине с просьбой гражданских, так как граница закрыта и их нужно встречать. Она отметила, что в непростом процессе воссоединения людей с семьями, как правило, помогают Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона. «Поэтому это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину. Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей», — сказала собеседница агентства.

Ранее Москалькова сообщила, что часть украинцев, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, захотела принять гражданство России. Они подали соответствующее обращение.