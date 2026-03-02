Реклама

В США заявили о возможности мировой войны после ударов по Ирану

Экономист Сакс: Атака США и Израиля на Иран может привести к мировой войне
Марина Совина
Фото: Max Rossi / Reuters

Удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану могут привести к началу мировой войны. Такую возможность допустил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung американский экономист Джеффри Сакс.

«Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить ситуацию, если их первоначальная атака не приведет к свержению иранского правительства», — высказался он. По словам Сакса, это может спровоцировать «цепь эскалации».

Как утверждает экономист, стремление Тель-Авива и Вашингтона к свержению правительства Ирана является частью плана достижения гегемонии на Ближнем Востоке. Сакс предположил, что эта попытка, вероятнее всего, окажется неудачной, но при этом все равно принесет огромные страдания, разрушения и гибель людей.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По словам американского лидера, она может занять около четырех недель.

