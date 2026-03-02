Реклама

12:07, 2 марта 2026Россия

Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

На Урале вернувшемуся из плена отказали в операции из-за бюрократической ошибки
Майя Назарова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Урале бойцу, вернувшемуся из плена на Украине, отказали в операции в больнице из-за одной бюрократической ошибки. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Жена россиянина пояснила, что тот вернулся домой с травмами, и ему требуется сложная операция. Однако из городской больницы его отправляют в военный госпиталь, а туда не принимают без направления из воинской части, подчеркнула она.

Супруга пояснила, что мужчина подписал контракт с Минобороны добровольно, когда их семья была на грани распада. С фронта он писал письма дочери и жене. Затем он пропал на три месяца. Уральца обнаружили в плену. Супруга уверяет, что его переломанные руки и ноги срослись неправильно.

Врачи в Свердловской области, по словам женщины, не берутся лечить военного из-за отсутствия соответствующего направления. «Он даже надеть носки сам не может. Я помогаю ему в ванну залезть и из ванны вылезти. Я вижу, что ему больно и он не может сам», — поделилась супруга. Она также отметила, что у мужчины с начала года несколько раз возникали приступы эпилепсии.

Супруга военного обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области. Там пообещали помочь организовать лечение и пройти военно-врачебную комиссию.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области ветерану специальной военной операции (СВО) пришлось покупать положенные ему бесплатно лекарства.

