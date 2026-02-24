Реклама

Россия
17:03, 24 февраля 2026Россия

Участнику СВО пришлось на свои деньги покупать положенные ему бесплатно лекарства

На Сахалине ветерану СВО пришлось покупать положенные ему бесплатно лекарства
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Silarock / Shutterstock / Fotodom

На Сахалине участнику специальной военной операции (СВО) пришлось покупать положенные ему бесплатно лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram.

В надзорное ведомство обратился сам ветеран. В связи с полученными в зоне СВО травмами ему был назначен прием препаратов — обеспечивать ими бойца должны были бесплатно. Однако из-за отсутствия лекарств в аптеках россиянин был вынужден покупать их за свои деньги.

Прокуратура подала исковое заявление в интересах ветерана, в котором просила региональный Минздрав компенсировать тому расходы на лечение. Несмотря на то что первая инстанция оставила иск без удовлетворения, областной суд счел обоснованными доводы апелляционного представления прокуратуры и удовлетворил требования истца.

Ранее в Волгоградской области матери участника СВО дважды отказали в госпитализации. Спасти женщину не удалось. Жена военнослужащего обвинила врачей в халатности, она написала обращение в органы прокуратуры.

