Участнику СВО пришлось на свои деньги покупать положенные ему бесплатно лекарства

На Сахалине участнику специальной военной операции (СВО) пришлось покупать положенные ему бесплатно лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram.
В надзорное ведомство обратился сам ветеран. В связи с полученными в зоне СВО травмами ему был назначен прием препаратов — обеспечивать ими бойца должны были бесплатно. Однако из-за отсутствия лекарств в аптеках россиянин был вынужден покупать их за свои деньги.
Прокуратура подала исковое заявление в интересах ветерана, в котором просила региональный Минздрав компенсировать тому расходы на лечение. Несмотря на то что первая инстанция оставила иск без удовлетворения, областной суд счел обоснованными доводы апелляционного представления прокуратуры и удовлетворил требования истца.
Ранее в Волгоградской области матери участника СВО дважды отказали в госпитализации. Спасти женщину не удалось. Жена военнослужащего обвинила врачей в халатности, она написала обращение в органы прокуратуры.