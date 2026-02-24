Участнику СВО пришлось на свои деньги покупать положенные ему бесплатно лекарства

На Сахалине участнику специальной военной операции (СВО) пришлось покупать положенные ему бесплатно лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram.

В надзорное ведомство обратился сам ветеран. В связи с полученными в зоне СВО травмами ему был назначен прием препаратов — обеспечивать ими бойца должны были бесплатно. Однако из-за отсутствия лекарств в аптеках россиянин был вынужден покупать их за свои деньги.

Прокуратура подала исковое заявление в интересах ветерана, в котором просила региональный Минздрав компенсировать тому расходы на лечение. Несмотря на то что первая инстанция оставила иск без удовлетворения, областной суд счел обоснованными доводы апелляционного представления прокуратуры и удовлетворил требования истца.

