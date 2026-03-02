Реклама

16:51, 2 марта 2026

VK проведет конференцию об инклюзии в цифровых сервисах

VK 27 марта проведет конференцию «VK Инклюзия ’26»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

VK проведет конференцию об инклюзии, которая будет посвящена доступности цифровых сервисов для разных потребностей и особенностей здоровья. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В офлайн формате мероприятие состоится 27 марта в Сколтехе Москвы — на конференции будут присутствовать представители бизнеса, некоммерческих организаций, а также люди с инвалидностью и особенностями восприятия информации. Участники встречи обсудят, как адаптировать продукты, услуги и контент для разных категорий пользователей: людей с нейроотличиями, а также глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих.

Также VK представит гайд по организации перевода на русский жестовый язык. В нем собрано руководство по этическим и техническим особенностям перевода контента, собранное на основе опыта VK в организации перевода музыкальных фестивалей, конференций и образовательных курсов.

Принять участие в конференции можно будет и в онлайн формате. Для этого пользователям необходимо пройти регистрацию.

Ранее VK внедрила в поиск новую ИИ-модель, которая одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд. Технология уже работает в VK Видео и поэтапно появится в других сервисах, где есть поисковые системы.

