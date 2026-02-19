Реклама

20:23, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

VK внедрила в поиск новую ИИ-модель

VK начала внедрять в поиск своих продуктов визуально‑языковые модели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

VK начала внедрять в поиск своих продуктов визуально‑языковые модели (VLM) — искусственный интеллект, который одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что технология уже работает в VK Видео и поэтапно появится в других сервисах, где есть поисковые системы.

Модель учитывает название и описание загруженного на платформу контента и его смысл, что позволяет точнее отвечать на поисковые запросы. Новая VLM автоматически формирует датасеты, данные о контенте, по которым поисковые алгоритмы определяют, подходит видео или нет.

Также в связи с нововведением улучшится векторный поиск в продуктах VK, основанный на семантическом значении запроса. В будущем система начнет понимать, что пользователь чаще выбирает видео с определенным стилем монтажа и цветокоррекции, или станет точнее распознавать гибридные запросы. Таким образом, поисковая выдача будет более персонализированной, а внедрение VLM в пять раз ускорит разработку и масштабирование новых технологий.

В конце прошлого года стало известно, что в системе «VK Реклама» появился новый формат — «Универсальная запись». Он позволяет подробнее рассказывать о товарах прямо в рекламных объявлениях, не ограничиваясь короткими описаниями. Новый формат дает возможность размещать в одном баннере тексты объемом более 15 тысяч знаков, добавлять видео, изображения и GIF-анимацию.

