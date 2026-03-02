Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

Внучка Иосифа Бродского Мария Руткис вышла замуж и показала свадебные фото

Двоюродная внучка поэта Иосифа Бродского, российская блогерша Мария Руткис вышла замуж и показала свадебные фото. Посты появились в ее Telegram-канале.

Для росписи 24-летняя инфлюэнсерша из Санкт-Петербурга выбрала белое макси-платье в винтажном стиле с пышными рукавами и открытой спиной отечественного бренда Murashka. В свою очередь, на торжестве, которое состоялось в культурном пространстве «Третье место», она предстала в кружевном макси-платье с вырезом на груди из салона «Мэри Трюфель» и фате до пола.

Впоследствии пара отправилась отмечать медовый месяц на Мальдивы.

В феврале певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото.