Блогерша Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото. Публикации появились в ее Telegram-аккаунте.

Избранником 41-летней знаменитости стал бывший нефтяник из Челябинска — 31-летний Степан Кузьменко. На прошедшую на Бали регистрацию брака она надела атласное белое макси-платье с пышными рукавами отечественного бренда Katya Dorogina, которое ей подарила основательница марки. В свою очередь, мужчина позировал в коричневом костюме, состоящем из укороченного оверсайз-пиджака и мешковатых брюк.

«Мы со Степой решили, что распишемся 22 февраля 2026 года. И не потому, что дата красивая и мы фанаты магического числа 222, а потому, что астролог сказала, что на начало года это единственная дата, когда для нас двоих брак может стать удачным. А вы знаете, что в моей ситуации я готова поверить во что угодно. 41 год, два развода — я во все верю», — заявила Айза.

С 2008 по 2013 год Айза была замужем за Гуфом, у них родился сын. В 2015 году она стала женой предпринимателя Дмитрия Анохина, от которого родила второго ребенка. В 2020 году Айза и Анохин расстались.

