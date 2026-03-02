Реклама

Забота о себе
19:32, 2 марта 2026Забота о себе

Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

Гинеколог Левиашвили: У мужчин старше 35 лет качество спермы может снижаться
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на широко распространенное убеждение, что мужчина может стать отцом в любом возрасте, подвижность сперматозоидов с возрастом снижается, заявила акушер-гинеколог Мзия Левиашвили. Этот миф она развеяла в беседе с «Известиями».

Левиашвили объяснила, что, согласно данным современных исследований, у мужчин старше 35 лет качество семенной жидкости может ухудшаться. В частности, у них может падать концентрация сперматозоидов, снижаться их подвижность, а также увеличиваться количество аномальных форм.

При этом доктор уточнила, что провоцировать эти изменения может неправильный образ жизни: курение, употребление алкоголя и стресс. Кроме того, качество спермы ухудшают лишний вес и хронические заболевания.

«Оптимальное время для рождения детей с точки зрения биологии — до 35 лет, и это касается обоих партнеров. В этом возрасте риски минимальны, а ресурсы организма максимальны. Но, если время упущено, не нужно отчаиваться. Путь к родительству в зрелом возрасте может быть сложнее, но он возможен», — добавила Левиашвили.

Ранее андролог Алексей Моисеенко призвал мужчин мочиться в положении сидя. Он утверждает, что такая поза облегчает опорожнение мочевого пузыря.

