Российские полицейские стали жертвами удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке ведомства.
Удар был нанесен около 15:00 в субботу, 28 февраля. Его жертвами стали пятеро полицейских. Еще шесть сотрудников получили ранения — они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее трое полицейских стали жертвами дистанционной детонации взрывных устройств в Москве. Во всех случаях источником взрыва становились предметы, которые находились рядом с потерпевшими.