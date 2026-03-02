Реклама

14:56, 2 марта 2026Силовые структуры

Российские полицейские стали жертвами удара ВСУ

МВД: 5 полицейских погибли и 6 были ранены при ударе ВСУ в Херсонской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке ведомства.

Удар был нанесен около 15:00 в субботу, 28 февраля. Его жертвами стали пятеро полицейских. Еще шесть сотрудников получили ранения — они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее трое полицейских стали жертвами дистанционной детонации взрывных устройств в Москве. Во всех случаях источником взрыва становились предметы, которые находились рядом с потерпевшими.

